FOTO Benevento - la Curva Sud carica la squadra | cor - bandiere e fumogeni con vista playoff

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCome era già successo alla vigilia del derby contro l’Avellino, anche la seduta a porte aperte andata in scena questo pomeriggio al ‘Ciro Vigorito’ è stata l’occasione per i tifosi per trasmettere allatutto il loro entusiasmo poco prima del debutto nei play off. Chiaro il messaggio: i supporter della Strega credono nell’impresa di raggiungere la serie B attraverso gli spareggi ed è questo quello che hanno cercato di fare giungere al gruppo. Circa 600 tifosi, con sciarpe, maglie,hanno riempito e colorato di giallorosso la parte centrale dellaSud intonando cori di incitamento alla truppa di Auteri che domani conoscerà (sorteggio in diretta su Sky LEGGI QUI) il nome della prima avversaria nel lungo e difficile cammino che l’attende nei ...

