Judo - Grand Slam Astana 2024 | grande Itali - Lombardo oro e Polling bronzo all’esordio in azzurro

(Di sabato 11 maggio 2024)a neldiad, che nella giornata di oggi ha visto due medaglie pesanti per il movimento. Manuelha infatti vinto la medaglia d’oro nei 73 kg, archiviando il quarto successo in carriera a livellodopo quelli di Abu Dhabi 2019, Antalya 2023 e Tashkent. Kiminvece ha conquistato la medaglia dinei 70 kg femminile, centrando subito il podio alla prima esperienza da “fresca” cittadinaana. Per lei, olandese di origini ma adessoana “per amore”, si tratta della quindicesima medagliain carriera. OLIMPIADI ...

