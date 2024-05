Italia - frusta il figlio disabile per insegnargli il Corano | assolto

(Di sabato 11 maggio 2024) In un controverso caso di maltrattamenti familiari, un uomo di 46 anni di origine senegalese è statodal tribunale collegiale di Rimini. L’accusa era di averto il, un quindicenneal 100%, con un caricabatteria per telefono cellulare per non aver imparato a memoria il. Inoltre, l’uomo avrebbe usato anche delle fascette da elettricista per punire il ragazzo. Nonostante le pesanti accuse, il reato è stato derubricato da lesioni gravi a percosse. Il caso risale al maggio 2022, quando la presunta vittima aveva 14 anni. L’indagine era stata avviata dopo che il giovane era stato portato in ospedale, dove i medici avevano rilevato ferite e lesioni compatibili con un’aggressione, riferendo tutto alla Polizia. Durante il processo, il ragazzo ha confermato di aver subito ...

Un uomo è stato assolto dalle accuse di lesioni gravi sul figlio , perché l'accusa di lesioni gravi è stata derubricata a percosse, perseguibile per querela, non effettuata dalla moglie

