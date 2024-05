Rosso - Bianco & Sangue Blu | Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez torneranno per un sequel

(Di sabato 11 maggio 2024)neldiBlu: per la gioia dei fan, la storia d’amore tra il Principe Henry ed Alex Claremont-Diaz non è finita Alla vigilia del primo Upfront di Amazon, il prossimo 14 maggio, Amazon MGM Studios ha confermato che l’attesissimodiBlu (qui la nostra recensione), che vedràdi nuovo nei ruoli del principe Henry e di Alex Claremont-Diaz, è in fase di sviluppo. I dettagli sulla ...

Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez torneranno ancora una volta sullo schermo, insieme, per il sequel di Rosso , Bianco & Sangue blu ufficialmente in produzione.

Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez torneranno ancora una volta sullo schermo, insieme, per il sequel di Rosso , Bianco & Sangue blu ufficialmente in produzione.

A distanza di circa un anno dal primo capitolo, diretto da Matthew Lopez, è già in pista un Rosso , bianco & sangue blu 2. La storia tra Henry (Nicholas Galitzine) e Alex (interpretato da Taylor Zakhar Perez), eredi di due grandi potenze ...

