I cassamortari | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 11 maggio 2024) I: trama, cast e streaming delsu Canale 5 Questa sera, sabato 11 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Iitaliano del 2022 diretto da Claudio Amendola con Massimo Ghini, Gianmarco Tognazzi e Lucia Ocone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo la morte del padre, la famiglia Pasti si ritroverà in grandi difficoltà a gestire la propria impresa di agenzie funebri che lavora da generazioni. Oltre a dover affrontare la concorrenza, i figli scoprono che il padre ha lasciato un enorme debito arretrato di decenni per mancato versamento dell’IVA. Per pagare i debiti, i Pasti puntanosul funerale del celebre cantante rock Gabriele Arcangelo, deceduto accidentalmente. Con la vedova e la giovanissima figlia Celeste, i Pasti ...

Questa sera, sabato 11 maggio 2024, alle 21:20 in tv su Canale 5, va in onda in prima tv il film I cassamortari , una commedia italiana diretta da Claudio Amendola.. Vediamo insieme trama , cast e attori per decidere se vale la pena vederlo. I ...

Stasera in TV: film e programmi di oggi sabato 11 Maggio - Stasera in TV: film e programmi di oggi sabato 11 Maggio - Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 11 Maggio, in prima serata - Stasera in TV: film da vedere Sabato 11 Maggio, in prima serata - Stasera in TV, Sabato 11 Maggio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ...

Stasera in tv: “I Cassamortari” su Canale 5 - Stasera in tv: “I cassamortari” su Canale 5 - Canale 5 stasera propone I cassamortari, commedia di Claudio Amendola con Massimo Ghini, Lucia Ocone, Gianmarco Tognazzi, Alessandro sperduti, Piero Pelù, Massimo Dapporto, Antonello Fassari e Edoardo ...