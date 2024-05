Il cambio tattico di Pogacar al Giro d’Italia | meno spettacolo - più concretezza pensando al Tour de France

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Otto tappe, tre vittorie per Tadej. Lo sloveno della UAE Team Emirates è sempre più padrone del2024 quando si sta concludendo appena la prima settimana. Sembra già veramente molto complicato strappargli dalle spalle la maglia rosa, anche per il modo in cui si è comportato in questo primo tappone conclusosi a Prati di Tivo: sempre tenendo in mano il controllo della corsa. In primis, grazie al lavoro della sua UAE Team Emirates, che non si presenta con la migliore formazione possibile, ma già basta per poter mettere le mani su questo. Mikkel Bjerg e Vegard Stake Laengen hanno fatto un gran lavoro per due terzi di giornata, poi Domen Novak e Felix Grossschartner sono andati a riprendere la fuga, lasciando poi l’incombenza al luogotenente Rafal Majka. Il polacco ha tenuto un ritmo sostenuto, ci ...