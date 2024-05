Intramontabile Domenico Pozzovivo | con i migliori a Prati di Tivo - recupera 8 posizioni in classifica a 41 anni!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Immarcescibile! Lo scalatore lucano non finisce mai di sorprendere e rendersi protagonista al Giro d’Italia, neppure durante l’ultimo ballo della sua ottima carriera a 41suonati. Il corridore della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè è arrivato tra inella tappa didi, in tredicesima posizione. Una tappa che gli ha permesso di risalire vertiginosamente lagenerale e scalare ben otto, portandosi in quindicesima piazza a un distacco di 7’37” nei confronti di Pogacar, cullando ancora il sogno di regalarsi un’ulteriore top 10 nella Corsa Rosa che l’ha visto spessissimo essere tra iin salita.in carriera ha raggiunto la top 10 ben sei volte ...