Tiro con l’arco - Europei 2024 | Italia d’oro nel compound maschil - Roner argento

(Di sabato 11 maggio 2024) Ancora soddisfazioni per l’delconai Campionatiin corso di svolgimento a Essen, in Germania. Gli azzurri delvincono il titolo continentale battendo 233-231 la Turchia in finale. Dopo 28 anni sono Marco Bruno, Michea Godano e Federico Pagnoni a riportare il trofeo nel Bel Paese. Si è fermata a un passo dall’oro invece Elisao nell’individuale. L’azzurra ha perso allo shoot off l’atto conclusivo che la vedeva opposto alla numero uno mondiale Ella Gibson, che si è imposta 10-9 dopo il 144-144 iniziale. Domani torna protagonistaolimpico con l’ultima giornata di gare: Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Alessandro Paoli, dopo aver conquistato il pass per Parigi, si giocheranno il primo gradino del ...