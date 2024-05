(Di sabato 11 maggio 2024) Laè in campo per preparare ladel campionato di Serie A. Il tecnico Igor Tudor ha convocato 22 giocatori in vista del lunch match di domaniall’Olimpico. Nella lista, a sorpresa, non c’è. Questo l’elenco completo. Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti; Difensori: Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli; Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Rovella, Vecino; Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni. Ilallanon è stato convocato per la partita. Lo spagnolo, che dopo il matchla Salernitana aveva annunciato ...

Lazio Empoli , ecco l’ultimo reportage per quanto concerne l’allenamento dei biancocelesti in vista della gara Ormai ci siamo domani la Lazio torna in campo per la gara interna di campionato contro l’ Empoli , fondamentale per la corsa europea ...

Luis Alberto non era presente al l’allenamento di oggi a Formello e non è stato nemmeno convocato per l’Empoli La telenovela Luis Alberto sembra non finire mai. Per quanto sia chiaro il futuro dello spagnolo, che aveva annunciato il suo addio alla ...

Lazio, scoppia un altro caso Luis Alberto: escluso dalla sfida contro l’Empoli - lazio, scoppia un altro caso luis Alberto: escluso dalla sfida contro l’Empoli - In casa lazio scoppia un altro caso luis Alberto: la decisione del tecnico Tudor prima della sfida di contro l'Empoli ...

EMPOLI, Nicola: "Con la Lazio voglio creare il nostro gioco" - EMPOLI, Nicola: "Con la lazio voglio creare il nostro gioco" - (ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 11 MAG - Empoli al gran finale con le ultime tre gare di campionato da giocare, le prossime due in trasferta domani a Roma con la lazio e poi a Udine, quindi l'ultima ...

Lazio, un addio dietro l’altro: 30 milioni per Lotito ma i tifosi non ci stanno | Il perno della squadra lo portano a Manchester - lazio, un addio dietro l’altro: 30 milioni per Lotito ma i tifosi non ci stanno | Il perno della squadra lo portano a Manchester - Un altro addio in casa lazio a fine stagione. Per Lotito la plusvalenza è di 30 milioni, ma i tifosi non ci stanno ...