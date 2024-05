Precipita da una pala eolica - operaio muore dopo un volo di 30 metri

Cade da pala eolica - operaio muore dopo volo di 30 metri (Adnkronos) – Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. La vittima è un operaio precipitato da un'altezza di 30 metri a Salemi, in provincia di Trapani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l'uomo, per cause ancora da accertare, mentre stava ...

Operaio cade da una pala eolica - muore dopo un volo di 30 metri Un altro tragico incidente sul lavoro in Sicilia, questa volta a Salemi nel Trapanese, in un cantiere per la realizzazione di pale eoliche. Un Operaio 35enne stava lavorando su una delle strutture quando è precipitato nel vuoto, per cause ancora ...