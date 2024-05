Camila Giorgi scomparsa dopo il ritiro | la cerca anche il Fisco

(Adnkronos) – Ci sarebbero problemi con il Fisco per la tennista Camila Giorgi . Nei giorni scorsi gli esperti della Guardia di Finanza l'hanno cerca ta per notificarle una serie di documenti relativi ad accertamenti nei suoi confronti che hanno dato ...

Il mondo del tennis è in allarme per la scomparsa di Camila Giorgi, la nota tennista di Macerata, dopo che l’ultima sua traccia è stata una storia pubblicata su Instagram all’inizio di maggio. Da allora, Giorgi non ha dato segni di sé, e questo ha ...