Controlli dei Carabinieri | denunciate quattro persone tra Maddaloni e la Valle di Suessola

(Di sabato 11 maggio 2024). I miratiavviati nella tarda serata di ieri e proseguiti sino alle prime ore di questa mattina daidella Compagnia di, in provincia di Caserta, hanno consentito, attraverso l’impiego di sei pattuglie dislocate sui territori dei comuni di, San Felice a Cancello ed Arienzo, di eseguire un servizio coordinato a largo raggio volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Oltre al controllo della circolazione stradale, eseguito sulle principali arterie di comunicazione tra i comuni interessati dal servizio e le città di Caserta e Benevento, che ha consentito di identificare 150, controllare 60 mezzi, procedere al sequestro di 3 autovetture e contestare 19 violazioni al codice della strada, i militari dell’Arma hanno ...

Maddaloni, controlli ad ampio raggio dei carabinieri: denunciate quattro persone - Maddaloni, controlli ad ampio raggio dei carabinieri: denunciate quattro persone - I mirati controlli avviati nella tarda serata di ieri e proseguiti sino alle prime ore di questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno consentito, attraverso ...

Controlli straordinari dei Carabinieri nei luoghi della movida e alla stazione ferroviaria - controlli straordinari dei carabinieri nei luoghi della movida e alla stazione ferroviaria - I militari del Comando Provinciale di Lecce hanno passato al setaccio le principali aree di maggiore aggregazione giovanile, le zone del centro storico e le aree a ridosso della stazione.

Cibo non tracciato in un pub di Latina: sequestrati oltre 80 kg di alimenti - Cibo non tracciato in un pub di Latina: sequestrati oltre 80 kg di alimenti - Ma non è tutto Latina, 11 maggio 2024 – Nei giorni scorsi i carabinieri del N.A.S. di Latina, con il supporto dei colleghi dell’Arma territoriale, nell’ambito di controlli finalizzati alla verifica ...