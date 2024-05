Napoli-Bologna - probabili formazioni | Kvaratskhelia torna titolare

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Napoli-Bologna è forse l’ultima chiamata per consentire alla formazione azzurra di restare aggrappata al treno Europa in vista della prossima stagione: tutti i modi per poter seguire il match di oggi. Salvare il salvabile, per quel che è possibile, ...