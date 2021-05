Andrea Scanzi dedica L’affondo a Giorgia Meloni: “Perché non sono d’accordo con il boicottaggio del suo libro” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Vedo che c’è un grande entusiasmo per quei librai che stanno boicottando il libro di Giorgia Meloni“. Dopo l’ultima puntata dedicata a Matteo Salvini, Andrea Scanzi passa a parlare ne ‘L’affondo’ – la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto – dell’altra grande leader del centrodestra, la presidente di Fratelli d’Italia che ha dato da poco alle stampe la sua autobiografia, ‘Io sono Giorgia’ (Rizzoli). “Io non sono d’accordo: ecco Perché so con L’affondo di questa settimana vi deluderò“. ‘L’affondo’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) “Vedo che c’è un grande entusiasmo per quei librai che stanno boicottando ildi“. Dopo l’ultima puntatata a Matteo Salvini,passa a parlare ne ‘’ – la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto – dell’altra grande leader del centrodestra, la presidente di Fratelli d’Italia che ha dato da poco alle stampe la sua autobiografia, ‘Io’ (Rizzoli). “Io non: eccoso condi questa settimana vi deluderò“. ‘’ è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Andrea Scanzi a Borgonovo: 'Voi di destra vi sentite inferiori perché non avete uno straccio di intelle… - ilfattovideo : Andrea Scanzi dedica L’affondo a Giorgia Meloni: “Perché non sono d’accordo con il boicottaggio del suo libro” - marcolillo : #IlcasoKhashoggi il libro in edicola con @fattoquotidiano e in tutte le librerie con @PaperFirst oggi ne parliamo c… - infoitcultura : Domenica In, Selvaggia Lucarelli su Andrea Scanzi: 'Lui l'unico ex con cui l'ho fatto'. Una rivelazione privatissima - SvenThecantos : @NicolaRaiano Figurati, se comprano i libri di Andrea Scanzi, vale tutto. -