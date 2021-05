Mamma coraggio, prerogativa femminile (Di domenica 9 maggio 2021) La prima volta che ho sentito la parola “Mamma coraggio” era negli anni ’80. Cesare Casella era un ragazzo di 17 anni, rapito dall’anonima sequestri e liberato dopo due anni di prigionia. La madre, Angela Casella, fece l’impossibile in quei 730 giorni. S’incatenò nelle piazze, davanti al palazzo di Giustizia, dormì nelle tende, chiese la solidarietà delle mamme calabresi. E quando non aveva più la voce per gridare, lanciava il suo messaggio esponendo cartelli. La compostezza di questa donna andava a braccetto con il suo grido di giustizia e dolore. E’ passata alla storia. Angela Casella ha ispirato il termine “Mamma coraggio”. E’ stato coniato per lei. Angela Casella (Fonte: dal web)Mi è tornato in mente questa settimana il termine “Mamma coraggio”, ascoltando la voce di Marina ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 9 maggio 2021) La prima volta che ho sentito la parola “” era negli anni ’80. Cesare Casella era un ragazzo di 17 anni, rapito dall’anonima sequestri e liberato dopo due anni di prigionia. La madre, Angela Casella, fece l’impossibile in quei 730 giorni. S’incatenò nelle piazze, davanti al palazzo di Giustizia, dormì nelle tende, chiese la solidarietà delle mamme calabresi. E quando non aveva più la voce per gridare, lanciava il suo messaggio esponendo cartelli. La compostezza di questa donna andava a braccetto con il suo grido di giustizia e dolore. E’ passata alla storia. Angela Casella ha ispirato il termine “”. E’ stato coniato per lei. Angela Casella (Fonte: dal web)Mi è tornato in mente questa settimana il termine “”, ascoltando la voce di Marina ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'In questa città c'è chi ha visto e sa come è scomparsa Denise ed è a queste persone che mi rivolgo: adesso basta… - g_brunella : RT @WikiMafia: ?? AUGURI A TUTTE LE MAMME! ?? Proprio in questo #9maggio con quali altre parole potevamo farlo, se non con quelle di una gra… - anis_epis : RT @WikiMafia: ?? AUGURI A TUTTE LE MAMME! ?? Proprio in questo #9maggio con quali altre parole potevamo farlo, se non con quelle di una gra… - stefania_poggio : RT @vascorossi: Auguri alla mia mamma Rock e a tutte le mamme! Per mettere al mondo dei figli ci vuole impegno e coraggio, soprattutto per… - silvanamereu1 : RT @maryfalco71: ?? Tanti Auguri meravigliosa Mamma Coraggio ?? Ti vogliamo bene Piera @MissingDeniseMp ?? ?? -