Antonio Ciontoli prima del carcere, mea culpa e risentimento: «I giornalisti artefici della condanna» (Di venerdì 7 maggio 2021) Antonio Ciontoli prima della sentenza della Cassazione ha contattato telefonicamente il settimanale Giallo. Ha voluto parlare con il collega Gianpietro Fiore, il quale ha riportato interamente il contenuto della loro incredibile conversazione. Ne scriviamo oggi, alla luce della sentenza definitiva emessa dalla Suprema Corte lo scorso 3 maggio 2021. Sentenza che ha confermato quella dell'Appello bis condannando Antonio Ciontoli a 14 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Marco Vannini. La moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina a 9 anni e 4 mesi per concorso in omicidio. La telefonata di fuoco intercorsa fra Ciontoli e Gianpietro Fiore di ...

