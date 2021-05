Moderna | trimestrale positiva Previste entrate per 19 | 2 miliardi da vaccino nel 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – La azienda biotech statunitenseha registrato un fatturato di 1,9di dollari nei tre mesi terminati il ??31 marzo, rispetto agli 8 milioni dello stesso periodo nel 2020. IlCovid-19 ha generatoper 1,7di dollari. L’utile netto è stato di 1,2di dollari, per la prima volta in positivo e rispetto a una perdita netta di 124 milioni nello stesso periodo nel 2020.ha aumentato le sue previsioni di vendita per ilper il suoanti-Covid del 4,3% a 19,2di dollari. Ciò riflette anche un aumento dell’offerta prevista per quest’anno tra 800 milioni e 1 miliardo di dosi. La società farà ulteriori investimenti per ...