Lutto nello spettacolo | l’addio a soli 40 anni Tutti piangono la sua bravura e l’impegno per gli altri

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Era un coreografo, un ballerino, un insegnante di danza, nella sua città lo conoscevanonon solo per la suae per la sua professione, ma anche persui diritti civili. A scoprirlo quando aveva solo 17è stato Mauro Astolfi della Spellbound Dance Company. E per oltre 10ha danzato presso i più prestigiosi teatri italiani. Arezzo piange la scomparsa di Francesco Neri, 40(foto tratta da Facebook e Arezzo Notizie): la notizia si è diffusa nelle ultime ore. “Apprendiamo con sgomento e tanta tristezza della prematura scomparsa di Francesco Neri, peruno dei nostri attivisti e coreografo del Whynot – ha scritto sulla sua pagina Facebook Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo – Ci uniamo al dolore di amici e parenti, ma soprattutto di suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nello

IL TELEGRAFO Livorno

Unche ha gettatosconforto la Royal Family e che ha trovato sua visiva rappresentazione in quello scatto ritraente la Regina Elisabetta, per la prima volta seduta sola con capo chino a ...La notizia riguarda una scuola per l'infanzia di Saudades ,Stato brasiliano di Santa ... La governatrice dello Stato di Santa Catarina, Daniela Reinehr, ha decretato undi tre giorni per la ...È morto il giornalista Costanzo Spineo. Aveva 83 anni.Spineo era ricoverato da alcune settimane al Mater Olbia con il Covid-19.Elisa Girolametto, 19 anni, è morta nel rogo della sua auto. Era al suo primo giorno di lavoro. #IoSeguoTgr #Veneto https://t.co/CIq9tvlUqa “Il nostro Comitato – scrive sui social il Comitato di Bassa ...