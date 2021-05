Doctor Strange: la storia del cameo tagliato in WandaVision (Di mercoledì 5 maggio 2021) Benedict Cumberbatch sarebbe dovuto comparire nel finale di stagione di WandaVision nei panni di Doctor Strange. Un rumor che era sempre stato nell’aria ma che nessuno aveva mai confermato. Come ben sappiamo le strade di Wanda Maximoff e Stephen Strange si incroceranno in Doctor Strange: in the Multiverse of Madness pellicola in uscita nel Marzo del 2022. Kevin Feige, in una recente intervista a Rolling Stones, ha dichiarato che aveva “finalizzato un accordo con Cumberbatch per apparire nell’episodio finale della stagione”. Perchè proprio Strange? Inizialmente, i bizzarri spot pubblicitari che compaio nel corso di WandaVision sarebbero dovuti essere dei messaggi di Strange indirizzati a Wanda. Il personaggio avrebbe avuto un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) Benedict Cumberbatch sarebbe dovuto comparire nel finale di stagione dinei panni di. Un rumor che era sempre stato nell’aria ma che nessuno aveva mai confermato. Come ben sappiamo le strade di Wanda Maximoff e Stephensi incroceranno in: in the Multiverse of Madness pellicola in uscita nel Marzo del 2022. Kevin Feige, in una recente intervista a Rolling Stones, ha dichiarato che aveva “finalizzato un accordo con Cumberbatch per apparire nell’episodio finale della stagione”. Perchè proprio? Inizialmente, i bizzarri spot pubblicitari che compaio nel corso disarebbero dovuti essere dei messaggi diindirizzati a Wanda. Il personaggio avrebbe avuto un ...

Advertising

Matioski : Alle 17:00, nel Matioski Show, assieme a Martina Vidreep, parleremo di: - Spider-Man No Way Home: niente Andrew Gar… - moviestruckers : #WandaVision: Kevin Feige conferma che #DoctorStrange doveva apparire nella serie - giadapav : RT @Rosam23_: Ripetiamo insieme: Wandavision è la serie di Wanda e Vision???? Doctor Strange In The Multiverse of Madness è il film di Steph… - Dreaant : Posso urlare? Spero sia vero! - MagiCath98 : RT @Rosam23_: Ripetiamo insieme: Wandavision è la serie di Wanda e Vision???? Doctor Strange In The Multiverse of Madness è il film di Steph… -