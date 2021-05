Dalla Turchia all’Europa: lo scandalo dei passaporti grigi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un passaporto grigio, 6 mila euro e un corso di formazione in un Paese europeo sono tutto ciò che serve per lasciare la Turchia e chiedere asilo in Europa. È questo lo schema al centro del cosiddetto scandalo dei passaporti grigi venuto alla luce negli ultimi mesi e che ha svelato l’esistenza di una rete InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un passaportoo, 6 mila euro e un corso di formazione in un Paese europeo sono tutto ciò che serve per lasciare lae chiedere asilo in Europa. È questo lo schema al centro del cosiddettodeivenuto alla luce negli ultimi mesi e che ha svelato l’esistenza di una rete InsideOver.

