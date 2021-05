Coronavirus: 85 nuovi positivi e 325 guariti, scendono i ricoveri in Abruzzo (Di martedì 4 maggio 2021) 85 nuovi positivi al Coronavirus, 5 decessi e 325 guariti: sono i dati del bollettino odierno in Abruzzo diffusi dall'Assessorato regionale alla Sanità. In un giorno sono scesi notevolmente anche i ... Leggi su chietitoday (Di martedì 4 maggio 2021) 85al, 5 decessi e 325: sono i dati del bollettino odierno indiffusi dall'Assessorato regionale alla Sanità. In un giorno sono scesi notevolmente anche i ...

