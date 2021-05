Pfizer | Moderna | AstraZeneca o Johnson? Ecco i vaccini anti-Covid suggeriti per le categorie “vulnerabili”

Advertising

Agenzia_Ansa : BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponi… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - EMA ha appena approvato un aumento di capacità produttiva europea di vaccini Pfizer e Moderna. VACC… - lorepregliasco : I vaccini Pfizer e Moderna hanno un'efficacia del 94% sui ricoveri delle persone con più di 65 anni ?? - zazoomblog : Covid e vaccini tutti gli effetti collaterali descritti dallAifa per Pfizer Moderna AstraZeneca e Johnson & Joh… - nuv_mon57 : @8foctdr67 Premesso che sono contrario alla vaccinazione quello che dice dovrebbe essere precisato meglio. È vero p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer Moderna

La Pressa

, AstraZeneca o Johnson? Il nuovo Piano vaccini anti Covid - 19 (aggiornato al 23 aprile 2021) indica quali sono sono le categorie a rischio, persone estremamente vulnerabili , per le ...Dal momento che il vaccino di AstraZeneca è stato raccomandato per tutti coloro che hanno un'età superiore a 60 anni, agli over 50 si è scelto di somministrare i vaccini. Il ...La revisione ciclica proseguirà fino a quando non saranno disponibili sufficienti prove a sostegno di una domanda formale di autorizzazione all’immissione in commercio ...Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson? Il nuovo Piano vaccini anti Covid-19 (aggiornato al 23 aprile 2021) indica quali sono sono le categorie a rischio, ...