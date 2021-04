Isola 15, ascolti tredicesima puntata: si scende ancora, share più basso dell’edizione (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono disponibili i dati degli ascolti della tredicesima puntata dell’Isola 15. Ieri sera, giovedì 29 aprile è andata in onda la tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. La padrona di casa, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini ha guidato una serata piena di colpi di scena. Ospiti in studio Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Quest’ultima a supporto del suo fidanzato Ignazio Moser sbarcato in Honduras e sottoposto nell’immediato a una prova al bacio con Francesca Lodo. La Lodo, grazie alla new entry, ha potuto finalmente degustare un piatto di spaghetti al ragù – negatogli l’ultima volta per colpa di Gilles Rocca – scegliendo di condividerlo con Andrea Cerioli. Per quanto riguarda gli ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 aprile 2021) Sono disponibili i dati deglidelladell’15. Ieri sera, giovedì 29 aprile è andata in onda lade L’dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. La padrona di casa, affiancata dagli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini ha guidato una serata piena di colpi di scena. Ospiti in studio Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Quest’ultima a supporto del suo fidanzato Ignazio Moser sbarcato in Honduras e sottoposto nell’immediato a una prova al bacio con Francesca Lodo. La Lodo, grazie alla new entry, ha potuto finalmente degustare un piatto di spaghetti al ragù – negatogli l’ultima volta per colpa di Gilles Rocca – scegliendo di condividerlo con Andrea Cerioli. Per quanto riguarda gli ...

Dade71269095 : Non hanno ancora capito che invitare mille persone in studio non alza gli ascolti ! Il cast fa schifo il peggiore d… - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera, in flessione l' #isola - tuttotv_info : Ascolti Tv | Giovedì 29 aprile 2021. L’Isola scende al 16,5%, Un Passo dal Cielo cala al 20,2% - spaccacocchy : Ma Gloria non doveva far fare ascolti boom? L'isola invece scende ancora in share ???????? - _Alessio_88 : L'Isola dei Famosi tra un po'ha più opinionisti che ascolti... #isola #AscoltiTv -