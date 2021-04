Barcellona, Koeman non chiude a Neymar: «Uno dei migliori, non si sai mai…» (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’allenatore del Barcellona Ronald Koeman non ha chiuso la porta a un possibile ritorno in blaugrana di Neymar Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa ha toccato anche l’argomento Neymar spesso accostato ai blaugrana per un incredibile ritorno. «È sempre importante avere i migliori del mondo nella tua squadra. Neymar ha fatto cose molto importanti al Barça, ma ora non è così. Non si sa mai, quando hai i migliori, tutto è più probabile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’allenatore delRonaldnon ha chiuso la porta a un possibile ritorno in blaugrana diRonald, allenatore del, in conferenza stampa ha toccato anche l’argomentospesso accostato ai blaugrana per un incredibile ritorno. «È sempre importante avere idel mondo nella tua squadra.ha fatto cose molto importanti al Barça, ma ora non è così. Non si sa mai, quando hai i, tutto è più probabile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

giornaleradiofm : Barcellona, Koeman: 'Se fortunati ci riprendiamo la Liga': (ANSA) - ROMA, 28 APR - Il Barcellona è pronto a riprend… - sportli26181512 : Messi-Psg, Koeman: 'Per me deve chiudere la carriera qui': L'allenatore del Barcellona dice la sua sulle voci rigua… - Marioplanino : RT @napolista: Pjanic in Serie A era Neeskens, al Barcellona è un pacco da 70 milioni Non gioca ormai da 3 mesi, Koeman gli preferisce un… - TV7Benevento : Calcio: Koeman, 'non mi interessano voci, Messi deve chiudere carriera al Barcellona'... - napolista : Pjanic in Serie A era Neeskens, al Barcellona è un pacco da 70 milioni Non gioca ormai da 3 mesi, Koeman gli prefe… -