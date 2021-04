Isola 2021 | nuova Gaffe di Ilary Blasi | «C’è l’Isola dei Positivi…ho spiegato come Rosolino»

(Di martedì 27 aprile 2021)di: «C’è l’dei Positivi … ho». Dopo qualche puntata di stop e con l’arrivo dei nuovi naufraghi, la padrona di casa si concede un piccolo lapsus che risolvesempre con una battuta. Risate in studio. Durante la dodicesima puntata dell’dei famosi, i naufraghi sono stati divisi in due gruppi dopo l’arrivo dei nuovi concorrenti. Le due fazioni – i primitivi e gi arrivisti – vivranno sulla stessa spiaggia ma saranno separati da una corda. (Credits uff. stampa Mediaset) Cambio di regolamento e piccolaperche nello spiegare il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2021

Prosegue l'appuntamento in prime time con L'dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi che dopo un buon esordio dal punto di vista degli ascolti, sta andando incontro ad un continuo calo del numero di spettatori. L'esordio ...... mercoledì 28 aprile, a Sassari in piazza d'Italia - promotore il comitato 'Tende in Piazza' - nella giornata in cui l'e i sardi celebrano Sa Die de sa Sardigna. A partire dalle ore 18 i ...Il destino di Ignazio Moser è finalmente deciso. Dopo diversi rinvii arriva la conferma ufficiale sulle sorti del modello all'Isola dei Famosi ...Beatrice Marchetti, modella e concorrente della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, è fidanzata con Mathieu Magni ...