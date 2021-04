(Di martedì 27 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Inseguire Fortnite? Battaglia persa. Il #calcio piuttosto pensi a migliorare: Inseguire Fortnite? Battaglia persa.… - Gazzetta_it : C'è chi dice no: inseguire Fortnite? Battaglia persa, il calcio pensi a migliorare - krampuc : @SantucciFulvio Parlando di profitability, mi sembra miope inseguire gli interessi attuali dei giovani/giovanissimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inseguire Fortnite

La Gazzetta dello Sport

Andrea Agnelli ha detto che la Superlega è o era una risposta a, Call of Duty, videogiochi vari ed esports, sempre più catalizzatori del tempo di ragazzi, di giovani adulti e di adulti in senso lato. Il presidente della Juve ha snocciolato studi di ...... presumibilmente, ha poca esperienza con i videogiochi e avrebbe chiesto agli sviluppatori dile tendenze stabilite da altri giochi popolari comee Overwatch. Che ne pensate?Andrea Agnelli della Juventus cita videogiochi come Fortnite e Call of Duty parlando della Super League. Ecco dove ha sbagliato.Secondo Andrea Agnelli, proponente primo della Super League, i giovani non seguono il calcio perché assuefatti al modello Fortnite: ma è realmente così?