Furti d' auto fra Lombardia ed Emilia | 12 arresti

commenta Dodici persone sono state arrestate per furto e appropriazione indebita di autovetture, ricettazione e riciclaggio. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Cremona, in seguito a un'...Non c'è pace a Casal Bruciato, quartiere del Municipio IV. Dopo il furto di marmitte d'( LEGGI QUI) sono giunte segnalazioni anche di appartamenti presi di mira. 'La zona è incontrollata " ha detto Stefania Martelloni - presidente del comitato Casal Bruciato segnalazioni e ...MESTRE - Il ladro entra, scassina la macchinetta del caffè, apre il registratore di cassa. Poi, avendo concluso la spedizione in tempi decisamente brevi, si concede qualche secondo ...LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Latina, su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di A.F. ( ...