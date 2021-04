Recovery, Meloni chiede di rinviare il dibattito in Aula: “Camere lasciate all’oscuro del testo, l’indecenza ha un limite” (Di lunedì 26 aprile 2021) “rinviare il dibattito parlamentare”. Fratelli d’Italia protesta sui ritardi nell’invio del Recovery plan al Parlamento – licenziato Consiglio dei ministri solo sabato notte – e chiede che sia dato più tempo a deputati e senatori per studiare il testo. “Tutto ciò è letteralmente inaudito e mi auguro che gli altri partiti facciano sentire la loro voce. Anche l’indecenza ha un limite”, ha scritto Giorgia Meloni su Facebook nelle scorse ore, attaccando il governo per aver trasmesso la versione definitiva del Piano a meno di 48 ore dall’inizio del dibattito. Oggi infatti alle 16 è atteso l’intervento a Montecitorio del premier, cui seguirà la discussione generale. Domani, invece, si replica a Palazzo Madama. Il tutto in tempi serratissimi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “ilparlamentare”. Fratelli d’Italia protesta sui ritardi nell’invio delplan al Parlamento – licenziato Consiglio dei ministri solo sabato notte – eche sia dato più tempo a deputati e senatori per studiare il. “Tutto ciò è letteralmente inaudito e mi auguro che gli altri partiti facciano sentire la loro voce. Ancheha un”, ha scritto Giorgiasu Facebook nelle scorse ore, attaccando il governo per aver trasmesso la versione definitiva del Piano a meno di 48 ore dall’inizio del. Oggi infatti alle 16 è atteso l’intervento a Montecitorio del premier, cui seguirà la discussione generale. Domani, invece, si replica a Palazzo Madama. Il tutto in tempi serratissimi, ...

Advertising

fattoquotidiano : Fassina: “Salvini sente fiato della Meloni sul collo. Se continua così, esce da maggioranza. Recovery Plan? Quasi i… - fattoquotidiano : Il testo del Recovery ancora non c’è. Boschi ora dice: “Tempi stretti in Aula? Lo chiede l’Ue”. Meloni: “Il Parlame… - SempreLibero2 : RT @fattoquotidiano: Recovery, Meloni chiede di rinviare il dibattito in Aula: “Camere lasciate all’oscuro del testo, l’indecenza ha un lim… - GiopuW : RT @fattoquotidiano: Recovery, Meloni chiede di rinviare il dibattito in Aula: “Camere lasciate all’oscuro del testo, l’indecenza ha un lim… - fattoquotidiano : Recovery, Meloni chiede di rinviare il dibattito in Aula: “Camere lasciate all’oscuro del testo, l’indecenza ha un… -