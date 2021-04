Oscar 2021, tutto quello che c'è da sapere: data, film e ospiti (Di domenica 25 aprile 2021) Il momento è arrivato: la notte del 25 aprile verranno consegnati i premi Oscar. Per l'occasione, ecco una guida ai film nominati, agli ospiti che calcheranno il palco e tutte le indicazioni per seguire la diretta Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 aprile 2021) Il momento è arrivato: la notte del 25 aprile verranno consegnati i premi. Per l'occasione, ecco una guida ainominati, agliche calcheranno il palco e tutte le indicazioni per seguire la diretta

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021, Laura Pausini pubblica foto della sua esibizione sul tetto dell’Academy Museum - SkyTG24 : Oscar 2021, da Glenn Close a Bradley Cooper: i più nominati che non hanno mai vinto - Corriere : Stanotte ci sono gli Oscar: dove e quando vederli in tv, film candidati e anticipazioni, la guida completa - comingsoonit : Verso gli #Oscar2021: Quali sono gli 8 candidati nella categoria più importante, quella del miglior film, e quali l… - infoitcultura : Oscar 2021, stanotte la cerimonia: data e orario della diretta in Italia -