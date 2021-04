Napoli | esequie Maurizio Cerrato | il messaggio sul manifesto funebre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli esequie

ilmattino.it

...vita" ha detto l'arcivescovo di, Mimmo Battaglia , durante la cerimonia funebre prendendo spunto dalla lettura del Vangelo sul buon pastore. Battaglia ha officiato questo pomeriggio le...E la Fondazione Polis è pronta ad intervenire per sostenere i familiari di Maurizio Cerrato, "l'uomo di 61 anni ucciso al culmine di un'aggressione avvenuta a Torre Annunziata () da quattro ...Nel pomeriggio di domenica 25 aprile, i funerali di Maurizio Cerrato sono stati celebrati dal cardinale di Napoli Domenico Battaglia a Torre Annunziata.Il Complesso degli Incurabili è tra i più importanti siti monumentali di Napoli; di epoca rinascimentale, si trova nel centro storico, non lontano dal decumano superiore (ora via dell'Anticaglia). Es ...