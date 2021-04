Vaccini Covid, la Regione pubblica tutti i dati Comune per Comune: la situazione a Bergamo (Di sabato 24 aprile 2021) È online da giovedì 22 aprile il nuovo portale di Regione Lombardia dedicata ai dati dettagliati sull’andamento delle vaccinazioni anti-Covid 19. Una risposta alle continue sollecitazioni da parte delle opposizioni in consiglio regionale, che per mesi hanno chiesto che i numeri relativi alla pandemia fossero resi disponibili a tutti e trasparenti, sia quelli relativi ai contagi che poi quelli riferiti alle somministrazioni di vaccino. Sul caso era montata nuovamente la polemica martedì 20 aprile, quando il consigliere bergamasco di Azione Niccolò Carretta, da sempre in prima linea sul tema, all’ennesima richiesta si era visto fornire dati sulle vaccinazioni vecchi di due settimane. “Prendo atto, visto l’ennesimo file retrodatato e non aggiornato, dell’inefficienza di Regione Lombardia, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 aprile 2021) È online da giovedì 22 aprile il nuovo portale diLombardia dedicata aidettagliati sull’andamento delle vaccinazioni anti-19. Una risposta alle continue sollecitazioni da parte delle opposizioni in consiglio regionale, che per mesi hanno chiesto che i numeri relativi alla pandemia fossero resi disponibili ae trasparenti, sia quelli relativi ai contagi che poi quelli riferiti alle somministrazioni di vaccino. Sul caso era montata nuovamente la polemica martedì 20 aprile, quando il consigliere bergamasco di Azione Niccolò Carretta, da sempre in prima linea sul tema, all’ennesima richiesta si era visto forniresulle vaccinazioni vecchi di due settimane. “Prendo atto, visto l’ennesimo file retrodatato e non aggiornato, dell’inefficienza diLombardia, ...

