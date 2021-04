Von der Leyen, a luglio il 70% degli adulti Ue vaccinati (Di venerdì 23 aprile 2021) "Grazie a partner forti e affidabili come Pfizer e BioNTech, la vaccinazione in Ue sta accelerando". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Sono fiduciosa che ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) "Grazie a partner forti e affidabili come Pfizer e BioNTech, la vaccinazione in Ue sta accelerando". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der. "Sono fiduciosa che ...

Advertising

TgLa7 : #Ue, accordo con #PfizerBiontech per 1,8 mld dosi vaccino. Lo annuncia presidente della Commissione europea von der… - davidefaraone : Perché alla fine l’unica sedia che conta per Ursula von der Leyen è quella in cui si siede per vaccinarsi. - Palazzo_Chigi : L'intervento del Presidente Draghi in apertura dei lavori del webinar di ascolto con le organizzazioni della societ… - geekeconomist : RT @davcarretta: 'L'Euorpa produce vaccini per gli europei e per il resto del mondo', dice von der Leyen in visita allo stabilimento Pfizer… - geekeconomist : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen si dice fiduciosa di poter vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta dell'Ue entro (fine) lu… -