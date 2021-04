"Un disperato. Cosa si è giocato con quel video". Mauro Corona brutale contro Beppe Grillo, la profezia sul guitto grillino: una fine drammatica (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche Mauro Corona picchia durissimo contro Beppe Grillo dopo il video della vergogna in difesa del figlio Ciro. Lo fa ospite in collegamento a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 22 aprile. Lo scrittore e alpinista, infatti, non fa sconti al comico grillino, lo boccia su tutta la linea, senza condividere nulla di quanto fatto. "L'impressione di un uomo disperato anche, ma tra le sue righe di disperazione c'è anche una ribellione, una rivolta impropria, un'esclamazione fuori luogo e fuori tempo", premette Corona. "In questo caso Grillo ha fatto una figura... A mio figlio avrei chiesto Cosa ha combinato, avrei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Anchepicchia durissimodopo ildella vergogna in difesa del figlio Ciro. Lo fa ospite in collegamento a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata èla di giovedì 22 aprile. Lo scrittore e alpinista, infatti, non fa sconti al comico, lo boccia su tutta la linea, senza condividere nulla di quanto fatto. "L'impressione di un uomoanche, ma tra le sue righe di disperazione c'è anche una ribellione, una rivolta impropria, un'esclamazione fuori luogo e fuori tempo", premette. "In questo casoha fatto una figura... A mio figlio avrei chiestoha combinato, avrei ...

