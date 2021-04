Isola dei Famosi, Iva Zanicchi contro i naufraghi: “Non valgono una cippa”. La decisione della produzione del reality (Di giovedì 22 aprile 2021) Iva Zanicchi, senza peli sulla lingua, in un’intervista a CasaChi ha detto: “I naufraghi non valgono una cippa“. Questo il suo commento sui protagonisti dell’edizione dell’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi e con opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi (oltre alla stessa Iva).Gli ascolti sembrerebbero darle piuttosto ragione: dopo una partenza sprint (quasi 22% di share) l’Isola fatica e si ferma al 17%. Iva Zanicchi ha insistito poi sulle poche dinamiche tra i naufraghi: “Questi qui dell’Isola, tutti, si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo, se non succede niente ci annoiamo, che si innamorino, si picchino“, ha commentato. Chissà se la produzione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Iva, senza peli sulla lingua, in un’intervista a CasaChi ha detto: “Inonuna“. Questo il suo commento sui protagonisti dell’edizione dell’dei2021, condotta da Ilary Blasi e con opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi (oltre alla stessa Iva).Gli ascolti sembrerebbero darle piuttosto ragione: dopo una partenza sprint (quasi 22% di share) l’fatica e si ferma al 17%. Ivaha insistito poi sulle poche dinamiche tra i: “Questi qui dell’, tutti, si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo, se non succede niente ci annoiamo, che si innamorino, si picchino“, ha commentato. Chissà se ladel ...

