Dal 26 aprile cene all'aperto. Ma solo il 54% dei ristoranti ha i tavolini fuori (Di giovedì 22 aprile 2021) Con il nuovo decreto Covid nelle regioni in zona gialla dal lunedì 26 aprile si potrà tornare a effettuare il servizio al tavolo a pranzo e a cena, ma solo se i ristoranti dispongono di spazi all'aperto. "Questo significa prolungare il lockdown per oltre 116mila pubblici esercizi – dice Lino Stoppani, presidente della Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. "Il 46,6% dei bar e dei ristoranti italiani non è dotato di spazi all'aperto, e questa percentuale si impenna se pensiamo ai centri storici delle città dove sono in vigore regole molto stringenti". Se da un lato le scelte prese dall'amministrazione consentono agli esercizi di ampliare lo spazio esterno fino al 50% corrispondente agli spazi interni, dall'altro si evidenzia il malcontento delle attività sprovviste di ...

