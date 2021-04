Riaperture cinema e teatri | cosa dice il decreto

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile riaprono al pubblico in zona gialla, sale concerto, live club. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl sulle. È necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. L'articolo proviene da Italia Sera.

ROMA " "Sono contentissimo per le riaperture dei cinema e dei teatri". A parlare a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è l'attore Lino Banfi. Lunedì lei andrà al cinema o a teatro? "Al cinema". Sa già che film saranno proiettati?

ROMA (ITALPRESS) – "Sono contentissimo per le riaperture dei cinema e dei teatri". A parlare a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è l'attore Lino Banfi. Lunedì lei andrà al cinema o a teatro?

ROMA. Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta hanno ancora numeri da rosso e per loro si parlerà di riaperture non prima di maggio. A stabilire quali saranno i territori che beneficeranno per primi delle nuove misure sarà il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità.