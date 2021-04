Pomezia | nasconde 74 dosi di droga nel comodino | arrestato 17enne

(Di mercoledì 21 aprile 2021) I Carabinieri della Compagnia dihanno, in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 17 anni originario di Roma. Il controllo e il tentativo di fuga Nella serata di ieri, durante uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati nel centro abitato di, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno notato in piazza Bellini un veicolo con a bordo il, già conosciuto alle forze dell’ordine, in compagnia di altre tre persone. Alla vista dei militari il veicolo ha accelerato la propria andatura per tentare di allontanarsi, ma è stato subito fermato. Leggi anche:. Evade dai domiciliari e vende(con l’amico) a minorenni: arrestati Lanel ...

