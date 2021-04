Italia “tra le nazioni più pessimiste d’Europa” per la pandemia: poca proiezione al futuro, consapevolezza dei rischi Bnp Paribas Cardif/Ipsos (Di mercoledì 21 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Gli Italiani sono più preoccupati e pessimisti rispetto al 2019 e alla media europea. Crescono la paura di perdere il posto di lavoro, di finire in ospedale e aumenta il desiderio di maggior protezione per la salute. E ancora, la pandemia ha ridotto le entrate costringendoli a rinviare o annullare i progetti più onerosi. È quanto emerge dalla ricerca sulle aspettative e le esigenze delle persone elaborata da Bnp Paribas Cardif in collaborazione con Ipsos su un campione di 21mila persone in 21 Paesi e 3 continenti. «L’indagine fotografa un’Italia tra le nazioni più pessimiste d’Europa, con meno capacità di proiettarsi nel futuro ma con più consapevolezza sui ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Glini sono più preoccupati e pessimisti rispetto al 2019 e alla media europea. Crescono la paura di perdere il posto di lavoro, di finire in ospedale e aumenta il desiderio di maggior protezione per la salute. E ancora, laha ridotto le entrate costringendoli a rinviare o annullare i progetti più onerosi. È quanto emerge dalla ricerca sulle aspettative e le esigenze delle persone elaborata da Bnpin collaborazione consu un campione di 21mila persone in 21 Paesi e 3 continenti. «L’indagine fotografa un’tra lepiù, con meno capacità di proiettarsi nelma con piùsui ...

Advertising

reportrai3 : Tra poco pubblicheremo una mail inedita mandata dal dir. aggiunto Oms Ranieri Guerra al ministro della Salute Rober… - PaoloGentiloni : Balzo in avanti della fiducia delle imprese europee nel primo trimestre. Italia in testa. Preoccupa il divario tra… - InteBNLdItalia : ?? Non sono molti, i tennisti che possono vantare di aver vinto gli Internazionali BNL d'Italia nello scorso decenni… - NoiNotizie : Italia 'tra le nazioni più pessimiste d'Europa' per la pandemia: poca proiezione al futuro, consapevolezza dei risc… - Nicolet20666 : @angyco888 Differenza tra Salvini e Grillo: Salvini ha agito per il bene dell'Italia, Grillo difende il figlio indi… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia tra Bettini si è rimangiato il golpe Era, quindi, tra coloro che si opposero, vincendo, alla riforma costituzionale che prevedeva l'...cambiare strada e di consegnare il Paese a una coalizione di tutti i partiti (meno i Fratelli d'Italia) ...

Grillo scrive la parola fine sul grillismo ... dimenticando che non è così facile mettere sul banco degli imputati il figlio del proprietario del partito che, tra l'altro, ha espresso il ministro della giustizia. Disgustoso. La rabbia cieca, l'...

Meteo Italia. Tra anticicloni e nuove piogge, il tempo fino a metà maggio 3bmeteo Isabella Conti lancia la sfida Solo il giocatore d'azzardo della politica italiana poteva colpire Enrico Letta nel tassello più delicato del mosaico che stava tentando di realizzare, quello della sua città-simbolo, Bologna. Candida ...

“Come si decide se vaccinare con Pfizer, Moderna o AstraZeneca” La dottoressa Ariela Benigni, Segretario Scientifico e Coordinatore delle Ricerche dell’Istituto Mario Negri, ci spiega con quali criteri viene deciso se somministrare un vaccino piuttosto che l'altro ...

Era, quindi,coloro che si opposero, vincendo, alla riforma costituzionale che prevedeva l'...cambiare strada e di consegnare il Paese a una coalizione di tutti i partiti (meno i Fratelli d') ...... dimenticando che non è così facile mettere sul banco degli imputati il figlio del proprietario del partito che,l'altro, ha espresso il ministro della giustizia. Disgustoso. La rabbia cieca, l'...Solo il giocatore d'azzardo della politica italiana poteva colpire Enrico Letta nel tassello più delicato del mosaico che stava tentando di realizzare, quello della sua città-simbolo, Bologna. Candida ...La dottoressa Ariela Benigni, Segretario Scientifico e Coordinatore delle Ricerche dell’Istituto Mario Negri, ci spiega con quali criteri viene deciso se somministrare un vaccino piuttosto che l'altro ...