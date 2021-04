Genoa Benevento LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, ilvalido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “Ferraris”,si affrontano nelvalido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Massimo74382565 : Quindi stasera tutti a guardare Genoa-Benevento? #IlCalcioÈDeiTifosi #SuperLega - Kevinnn57453762 : 3 chicche per stasera Milan Sassuolo: Goal Berardi Genoa Benevento: 2 Spezia Inter: Spezia segna Goal ????? - ProfidiAndrea : ? #GenoaBenevento, tutte le scelte di formazione dell'infrasettimanale ?????????????????? ???????????????????? ?… - infoitsport : Genoa Benevento: dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - infoitsport : Serie A, oggi Udinese-Cagliari, Bologna-Torino e Genoa-Benevento: il programma -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Benevento

DIRETTA: I TESTA A TESTA Diamo uno sguardo da vicino ai precedenti della diretta di. Le due squadre si sono affrontate solo per tre volte e in questi tre match ha sempre vinto ...(agg Matteo Fantozzi) DIRETTA/video streaming tv: match favorevole alle squadre di casa DIRETTA JUVENTUS PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Juventus ...Rojadirecta Milan-Sassuolo DIRETTA LIVE – Streaming gratis, segui la partita SERIE A: Tutta la 32/a giornata La 32/a giornata del campionato di Serie A ...GENOVA - Il Genoa per provare a chiudere o quasi il discorso il salvezza, il Benevento per inseguire il traguardo. Al Ferraris si sfifdano rossoblù e gialorossi campani. Ballardini contro Pippo Inzagh ...