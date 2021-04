Agnelli si arrende: "Non credo che il progetto Superlega possa andare avanti" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea Agnelli, numero uno della Juve, disilluso sulla Superlega: ammette il fallimento del progetto. Leggi su 90min (Di mercoledì 21 aprile 2021) Andrea, numero uno della Juve, disilluso sulla: ammette il fallimento del

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Agnelli si arrende: 'La Superlega non può andare avanti' [Reuters] ? - Gazzetta_it : #Superlega, anche Agnelli si arrende: 'In sei è impossibile' - corgiallorosso : #Agnelli si arrende: “Stop alla Super Lega”. Si sfilano ufficialmente anche Inter e Atletico Madrid… - peppe844 : #SuperLega FINE DELLE TRASMISSIONI.. Agnelli si arrende: 'La Superlega non può andare avanti, ma il progetto era b… - TelevideoRai101 : Superlega, anche Agnelli si arrende -