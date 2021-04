“Arrestato per spaccio!”. Il vip vittima di uno scherzo (terribile) de Le Iene. Ma la cosa sfugge di mano: “Siete delle m***” (Di martedì 20 aprile 2021) Povero Aiello, vittima di un terribile scherzo de Le Iene. Il cantante di Cosenza, già vessato dopo la sua curiosa esibizione al Festival di Sanremo 2021, è stato preso di mira da Le Iene. cosa è successo? È stato Arrestato, ma per finta. Naturalmente la notizia del presunto arresto ha fatto immediatamente il giro del web e dei social, ma non c’è nessun fondo di verità. La trasmissione di Davide Parenti, in onda ogni martedì e giovedì in prima serata su Italia1, ha organizzato semplicemente uno scherzo. Da quello che si sa, Le Iene hanno fatto credere a tutti che il cantante sarebbe rimasto coinvolto in un traffico internazionale di droga. Tuttavia, a pochi minuti dall’emergere della vicenda, senza alcuna conferma da parte di agenzie ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Povero Aiello,di unde Le. Il cantante di Cosenza, già vessato dopo la sua curiosa esibizione al Festival di Sanremo 2021, è stato preso di mira da Leè successo? È stato, ma per finta. Naturalmente la notizia del presunto arresto ha fatto immediatamente il giro del web e dei social, ma non c’è nessun fondo di verità. La trasmissione di Davide Parenti, in onda ogni martedì e giovedì in prima serata su Italia1, ha organizzato semplicemente uno. Da quello che si sa, Lehanno fatto credere a tutti che il cantante sarebbe rimasto coinvolto in un traffico internazionale di droga. Tuttavia, a pochi minuti dall’emergere della vicenda, senza alcuna conferma da parte di agenzie ...

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato per Ragazza muore dopo l'asportazione di un neo: arrestati medico e santone I carabinieri di Genova hanno arrestato il dirigente medico di chirurgia generale di un ospedale ... La giovane sarebbe morta, un anno dopo, all'ospedale San Martino di Genova, per un melanoma ...

Beppe Grillo, la famiglia della vittima: "Ripugnante". Le reazioni ... però, in veste di padre chiedendo, nel caso in cui il figlio fosse arrestato, di seguire la stessa ... non sta a me dire chi ha torto e chi ha ragione, per quello ci sono i magistrati ma che Grillo usi ...

Insegue due minorenni: arrestato per tentata violenza sessuale Giornale di Brescia Contributi per emergenza Covid, arresti e sequestri anche in Calabria CATANZARO – Ventuno persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza con accuse a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni di istituti di ...

Casandrino, minaccia di incendiare il palazzo della ex: carabinieri arrestano 23enne I carabinieri della Stazione di Grumo Nevano insieme a quelli della Stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentato incendio un 23enne di Casandrino ...

