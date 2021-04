Lazio-Benevento pirotecnica: 5-3. Il Bologna abbatte lo Spezia: 4-1 (Di domenica 18 aprile 2021) Vincono Lazio e Bologna nelle sfide delle 15.00 della Serie A. Terminano rispettivamente 5-3 e 4-1 le sfide contro il Benevento e lo Spezia. I biancocelesti calano la ‘manita’ dopo una partita tanto bella quanto pazza, con 2 autogol, e 3 rigori totali. Doppietta per Ciro Immobile (che ha anche sbagliato un rigore), gol di Correa e le autoreti di Depaoli e Montipò per i laziali, ai quali rispondono il rigore di Viola, e le zuccate di Lapadula e Glik per i sanniti. Cala il poker invece il Bologna di Sinisa Mihajlovic contro lo Spezia, conquistando una vittoria fondamentale ai fini della slavezza. A segno Orsolini, Barrow, e la doppietta di Svanberg per i felsinei, che rendono vana la rete di Ismajli per i liguri. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Vincononelle sfide delle 15.00 della Serie A. Terminano rispettivamente 5-3 e 4-1 le sfide contro ile lo. I biancocelesti calano la ‘manita’ dopo una partita tanto bella quanto pazza, con 2 autogol, e 3 rigori totali. Doppietta per Ciro Immobile (che ha anche sbagliato un rigore), gol di Correa e le autoreti di Depaoli e Montipò per i laziali, ai quali rispondono il rigore di Viola, e le zuccate di Lapadula e Glik per i sanniti. Cala il poker invece ildi Sinisa Mihajlovic contro lo, conquistando una vittoria fondamentale ai fini della slavezza. A segno Orsolini, Barrow, e la doppietta di Svanberg per i felsinei, che rendono vana la rete di Ismajli per i liguri. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo ...

