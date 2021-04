Amstel Gold Race 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di domenica 18 aprile 2021) L’Amstel Gold Race torna nel calendario del World Tour di ciclismo dopo l’annullamento della scorsa edizione causa Covid. La 55^ “Corsa della Birra” è in programma oggi, domenica 18 aprile, e vedrà al via tanti big, a cominciare da Wout Van Aert e Julian Alaphilippe, a caccia del primo trionfo. PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI TV E streaming – La corsa partirà alle 12.05, con arrivo previsto per le 17.30. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv dalle ore 14 sia su RaiSport che su Eurosport, oltreché in streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà l’Amstel Gold Race 2021 in tempo reale, dal primo all’ultimo chilometro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) L’torna nel calendario del World Tour di ciclismo dopo l’annullamento della scorsa edizione causa Covid. La 55^ “Corsa della Birra” è in programma, domenica 18 aprile, e vedrà al via tanti big, a cominciare da Wout Van Aert e Julian Alaphilippe, a caccia del primo trionfo. PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI TV E– La corsa partirà alle 12.05, con arrivo previsto per le 17.30. Gli appassionati potranno seguire la corsa intv dalle ore 14 sia su RaiSport che su Eurosport, oltreché insu RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà l’in tempo reale, dal primo all’ultimo chilometro. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #ciclismo #AmstelGoldRace oggi in tv: orario, canale e diretta streaming per seguire la gara - rides_bike : LA CINQUINA DI JAN RAAS ALL’AMSTEL GOLD RACE A noi italiani, diciamoci la verità, Jan Raas non è mai stato partico… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI / 1 ??? 12h20 GP del Portogallo, gare - infoitsport : Amstel Gold Race 2021: il percorso ai raggi X. Bemelerberg e Cauberg le erte principali - infoitsport : Amstel Gold Race 2021 in tv: orari, programma, streaming, dove vederla -