Serie C, Cavese-Turris rinviata al 28 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo la nota con la quale la Lega di Serie C ha imposto il rinvio di Pontedera-Pro Vercelli, è arrivata l’ufficilità anche del rinvio di Cavese-Turris. “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Turris ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” la Lega dispone che la gara Cavese-Turris, in programma domenica 18 aprile 2021, venga posticipata a MERCOLEDÌ 28 aprile 2021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, con inizio alle ore 15.00.” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo la nota con la quale la Lega diC ha imposto il rinvio di Pontedera-Pro Vercelli, è arrivata l’ufficilità anche del rinvio di. “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societàai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” la Lega dispone che la gara, in programma domenica 182021, venga posticipata a MERCOLEDÌ 282021, Stadio “Simonetta Lamberti”, Cava de’ Tirreni, con inizio alle ore 15.00.” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

NewsTuttoC : Serie C, Cavese-Turris rinviata a mercoledì 28 aprile - ptvtelenostra : SERIE C: IL CATANZARO PUNTA AL TERZO POSTO, IL BARI NON PUÒ CONCEDERSI ERRORI - - Ulisseonline : Calcio: intervista a Massimo Coda, il bomber cavese della serie B - - NotiziarioC : Cavese, l'esterno Vivacqua può finire nel girone H di serie D - IamCALCIO : IamC - Cavese, per Vivacqua sirene dalla Serie D -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cavese Serie C, Cavese - Turris rinviata: ecco quando si giocherà Il match fra Cavese e Turris è ufficialmente rinviato . La gara della 36a giornata di Serie C, che si sarebbe dovuta giocare domenica 18 aprile alle ore 20.30, è stata posticipata a mercoledì 28 aprile alle ore 15.

Teramo - Bisceglie: dove vedere la diretta live e risultato ... alle ore 17.30, si disputerà Teramo - Bisceglie , gara valida per la 36° giornata del girone C di Serie C. Il Teramo viene dalla sconfitta esterna di misura contro la Cavese e in classifica é nono ...

Under 17 Serie A e B, riflettori sui derby della Mole e della Lanterna L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Covid, rinvio nel girone della Ternana Ancora problemi di positività per la Turris, ultimo avversario delle Fere in ordine di tempo: spostata la data della gara con la Cavese. Il covid aveva già creato problemi prima della partita contro l ...

Il match frae Turris è ufficialmente rinviato . La gara della 36a giornata diC, che si sarebbe dovuta giocare domenica 18 aprile alle ore 20.30, è stata posticipata a mercoledì 28 aprile alle ore 15.... alle ore 17.30, si disputerà Teramo - Bisceglie , gara valida per la 36° giornata del girone C diC. Il Teramo viene dalla sconfitta esterna di misura contro lae in classifica é nono ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Ancora problemi di positività per la Turris, ultimo avversario delle Fere in ordine di tempo: spostata la data della gara con la Cavese. Il covid aveva già creato problemi prima della partita contro l ...