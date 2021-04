Rocky vs. Drago, arriva il director's cut di Rocky IV: l'annuncio di Sylvester Stallone (Di venerdì 16 aprile 2021) Sylvester Stallone annuncia Rocky vs. Drago, il titolo della nuova versione di Rocky IV rimontata da lui stesso: Sapevamo già che il director's cut di Rocky IV era stato completato, e che Sylvester Stallone era particolarmente entusiasta al riguardo. Qualche ora fa però l'attore ha voluto comunicare tramite Instagram il nuovo titolo dell'opera, che ha reso più che entusiasti anche i fan della saga: Rocky vs. Drago. Il progetto, annunciato da tempo, era in fase di lavorazione fino alla scorsa settimana, quando sempre su Instagram Stallone ha condiviso un nuovo aggiornamento sulla produzione, spiegando di essere ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021)annunciavs., il titolo della nuova versione diIV rimontata da lui stesso: Sapevamo già che il's cut diIV era stato completato, e cheera particolarmente entusiasta al riguardo. Qualche ora fa però l'attore ha voluto comunicare tramite Instagram il nuovo titolo dell'opera, che ha reso più che entusiasti anche i fan della saga:vs.. Il progetto, annunciato da tempo, era in fase di lavorazione fino alla scorsa settimana, quando sempre su Instagramha condiviso un nuovo aggiornamento sulla produzione, spiegando di essere ...

Rocky vs. Drago, arriva il director's cut di Rocky IV: l'annuncio di Sylvester Stallone Sylvester Stallone annuncia Rocky vs. Drago, il titolo della nuova versione di Rocky IV rimontata da lui stesso: Sapevamo già che il director's cut di Rocky IV era stato completato, e che Sylvester St ...

Sylvester Stallone, il nuovo Rocky 4 si intitola "Rocky vs Drago": ecco la data di uscita! Stallone è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per annunciare nuovi dettagli sulla director's cut di Rocky 4.

