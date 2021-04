Riconoscimento facciale, il Garante della privacy boccia l’uso del sistema Sari Real Time: “Sorveglianza indiscriminata di massa” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Garante della privacy boccia l’utilizzo da parte del ministero dell’Interno del sistema di Riconoscimento facciale Sari Real Time che avrebbe favorito l’identificazione di soggetti ricercati dalle forze di polizia attraverso l’installazione di telecamere installate in luoghi-chiave di una determinata area geografica. “Il sistema – spiega l’Authority -, oltre a essere privo di una base giuridica che legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per il Riconoscimento facciale a fini di sicurezza, Realizzerebbe per come è progettato una forma di Sorveglianza indiscriminata di massa”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Ill’utilizzo da parte del ministero dell’Interno deldiche avrebbe favorito l’identificazione di soggetti ricercati dalle forze di polizia attraverso l’installazione di telecamere installate in luoghi-chiave di una determinata area geografica. “Il– spiega l’Authority -, oltre a essere privo di una base giuridica che legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per ila fini di sicurezza,izzerebbe per come è progettato una forma didi”. Il ...

