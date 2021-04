Conte difende il ministro della Salute | “Draghi chiaro su Speranza”

Leggi su ck12

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’ex presidente del Consiglio Giuseppesi è espresso sulle critiche nei confronti delRoberto, dopo gli ultimi giorni che davano persino un cambio di poltrona ministeriale. BERLIN, GERMANY – JANUARY 19: Italian Prime Minister Giuseppearrives for an international summit on securing peace in Libya at the German federal Chancellery on January 19, 2020 in Berlin, Germany. Leaders of nations and organizations linked to the current conflict are meeting to discuss measures towards reaching a consensus between the warring sides and ending hostilities. (Photo by Adam Berry/Getty Images)Parlando anche dil’ex presidente del Consiglioha riferito all’Adnkronos: “Faccio notare che il presidente ...