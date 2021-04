Advertising

TV7Benevento : Consulta: il podcast, Bruno Forte e Giovanni Amoroso su 'Ergastolo Bianco'... -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta podcast

ARTRIBUNE. DON LUCA PEYRON Don Luca Peyron è parroco e docente universitario. Laureato in ...della Pastorale Universitaria del Piemonte e della Valle d'Aosta e membro dellaNazionale ...... i rappresentanti del patto dei sindaci per la cultura, ci sono i rappresentanti della... - Stampa l'articolo - Invia ad un amico - - - > Tweet - - > Tp24 Tv RMC101InchiesteRoma, 16 apr. (Adnkronos) – L’ergastolo bianco è il tema proposto dall’Arcivescovo Bruno Forte, teologo, per la serie di Podcast Incontri. A rispondere è il giudice costituzionale Giovanni Amoroso. Il ...In questo appuntamento di Artribune podcast, “Contemporaneamente”, l’incontro con il parroco e docente don Luca Peyron e Nevina Satta della Fondazione Sardegna Film Commission ...