Sassari | Pozzecco | “Contento nonostante la sconfitta | la squadra ha difeso bene”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’allenatore della DinamoGianmarcoè intervenuto in conferenza stampa dopo laper 85-83 contro l’Olimpia Milano: “Devo fare i miei complimenti a Milano. Oggi noi abbiamomolto, ma loro sono riusciti comunque a fare canestro.lacono, ho visto una prestazione ottima in fase difensiva e piena di orgoglio. Il nostro trend negativo? Lo cambieremo a partire dalla prossima gara – ha spiegato il coach del Banco di Sardegna – Mi fa piacere vedere Spissu nuovamente in campo. Il Covid-19 è stato un colpo non indifferente, ma la sua prova odierna è stata positiva. La testa è già alla prossima gara, che vogliamo vincere. Puntiamo alla migliore posizione possibile nella griglia playoff. Ci ...

... Hines e Punter, l'Armani Exchange Milano ha espugnato il campo del Banco di Sardegnaper ... Gli uomini di, sottotono dalla lunetta (53%) e imprecisi sotto canestro, hanno reagito nel ...Dopo la pausa lunga si va a strappi,si riavvicina colpendo dall'arco con Spissu ...abbassa il quintetto per provare a svoltare la gara, Spissu trascina i suoi sino al - 2, ma la ..."Non era questa la partita per invertire la tendenza, la prestazione è stata di livello e in difesa abbiamo fatto bene".Successo sofferto per Venezia, che passa 77-75 a Varese. Quarta sconfitta consecutiva per Trieste, che cade sul parquet di Trento ...