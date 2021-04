Italia, la produzione industriale aumenta meno del previsto a febbraio (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – A febbraio 2021 la produzione industriale Italiana è aumentata dello 0,2% rispetto a gennaio, meno dello 0,7% atteso dagli analisti e dell’1,1% del mese precedente (dato rivisto da +1%). Lo rileva l’Istat, che sottolinea come nella media del trimestre dicembre-febbraio il livello della produzione sia cresciuto dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni di consumo (+2,6%); mentre diminuisce per l’energia (-2%), i beni strumentali (-1,7%) e i beni intermedi (-0,5%). Corretto per gli effetti di calendario, a febbraio 2021 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dello 0,6%. L’Istat registra inoltre un incremento tendenziale solo per i ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – A2021 lana èta dello 0,2% rispetto a gennaio,dello 0,7% atteso dagli analisti e dell’1,1% del mese precedente (dato rivisto da +1%). Lo rileva l’Istat, che sottolinea come nella media del trimestre dicembre-il livello dellasia cresciuto dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni di consumo (+2,6%); mentre diminuisce per l’energia (-2%), i beni strumentali (-1,7%) e i beni intermedi (-0,5%). Corretto per gli effetti di calendario, a2021 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali dello 0,6%. L’Istat registra inoltre un incremento tendenziale solo per i ...

